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Кадырова попросили забрать Емельяненко обратно в Чечню

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Сергей Харитонов

Российский боец смешанного стиля (MMA) Сергей Харитонов записал видеообращение к главе Чеченской республики Рамзану Кадырову с просьбой повлиять на Александра Емельяненко. Видео доступно в Instagram-аккаунте спортсмена.

По мнению 38-летнего бойца, Емельяненко «опасен для общества». Кадырова же он считает единственным, кто может изменить ситуацию. Харитонов просит чеченского лидера вернуть Емельяненко обратно в бойцовский клуб «Ахмат».

Фото опубликовано @kharitonovmma

«Закройте его на территории Чечни, и тогда он не натворит более серьезных дел, которые он сейчас делает. Он послушает только вас», — заявил он.

Ранее 2 марта стало известно, что Емельяненко грозит уголовное преследование за оскорбление представителя власти. 1 марта он был задержан полицией Кисловодска: боец скрылся с места ДТП и находился за рулем в пьяном виде.

С октября 2017 года по ноябрь 2018-го Емельяненко представлял бойцовский клуб «Ахмат», базирующийся в Чечне. Спортсмен принимал участие в поединках под эгидой World Fighting Championship Akhmat (WFCA) и не потерпел ни одного поражения.

Харитонов — действующий боец Bellator. Также известен по выступлениям в японской организации Pride и американской Strikeforce. Он одержал 28 побед по правилам MMA, потерпел шесть поражений, еще два боя были признаны несостоявшимися. В частности, таким стал его последний поединок против американца Мэтта Митриона. Он был остановлен из-за пропущенного Харитоновым нелегального удара в пах.

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