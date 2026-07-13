Заслуженный тренер назвал глупостью продление отстранения российских баскетболистов

Заслуженный тренер России Сергей Елевич раскритиковал решение Международной федерации баскетбола (ФИБА) продлить отстранение российских и белорусских баскетболистов от международных соревнований. Об этом сообщает sportsdaily.ru.
«Считаю, это просто глупо. Есть страны, которые намного более агрессивны, чем Россия. И мне удивительно, что российских и белорусских спортсменов в принципе отстранили», — заявил тренер.
По мнению Елевича, отстранение связано с опасениями перед силой российских спортсменов. «Все делают, чтобы мы не выступали. И я скажу, почему — мы сильные, они боятся этого», — добавил он.
ФИБА приняла решение сохранить действующее отстранение российских и белорусских баскетболистов от международных соревнований. Спортсмены отстранены от международных соревнований под эгидой организации с марта 2022 года.