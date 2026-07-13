Заслуженный тренер назвал глупостью продление отстранения российских баскетболистов

Заслуженный тренер Елевич назвал глупостью продление отстранения российских баскетболистов

Заслуженный тренер России Сергей Елевич раскритиковал решение Международной федерации баскетбола (ФИБА) продлить отстранение российских и белорусских баскетболистов от международных соревнований. Об этом сообщает sportsdaily.ru.

«Считаю, это просто глупо. Есть страны, которые намного более агрессивны, чем Россия. И мне удивительно, что российских и белорусских спортсменов в принципе отстранили», — заявил тренер.

По мнению Елевича, отстранение связано с опасениями перед силой российских спортсменов. «Все делают, чтобы мы не выступали. И я скажу, почему — мы сильные, они боятся этого», — добавил он.

ФИБА приняла решение сохранить действующее отстранение российских и белорусских баскетболистов от международных соревнований. Спортсмены отстранены от международных соревнований под эгидой организации с марта 2022 года.