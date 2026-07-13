Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеЧМ 2026СтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
22:45, 13 июля 2026Спорт

Заслуженный тренер назвал глупостью продление отстранения российских баскетболистов

Заслуженный тренер Елевич назвал глупостью продление отстранения российских баскетболистов
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Заслуженный тренер России Сергей Елевич раскритиковал решение Международной федерации баскетбола (ФИБА) продлить отстранение российских и белорусских баскетболистов от международных соревнований. Об этом сообщает sportsdaily.ru.

«Считаю, это просто глупо. Есть страны, которые намного более агрессивны, чем Россия. И мне удивительно, что российских и белорусских спортсменов в принципе отстранили», — заявил тренер.

По мнению Елевича, отстранение связано с опасениями перед силой российских спортсменов. «Все делают, чтобы мы не выступали. И я скажу, почему — мы сильные, они боятся этого», — добавил он.

ФИБА приняла решение сохранить действующее отстранение российских и белорусских баскетболистов от международных соревнований. Спортсмены отстранены от международных соревнований под эгидой организации с марта 2022 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Каллас сделала неожиданное признание о российской рыбе
    Военкоры рассказали о вероятности одного из самых мощных ударов по Киеву
    Британия присоединилась к кредиту Украине на 90 миллиардов евро
    В США сообщили о планах Трампа поддержать законопроект Грэма об антироссийских санкциях
    Заслуженный тренер назвал глупостью продление отстранения российских баскетболистов
    Канцлер Германии призвал к переговорам по Украине
    Стало известно об отношении ВСУ к министру обороны Украины
    В Госдуме призвали снять с россиян расходы на принудительную эвакуацию машин
    Названы сроки поставки новых ракет для ПВО Украине
    Из здания больницы в Москве эвакуировали людей из-за пожара
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok