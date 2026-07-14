Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:53, 13 июля 2026Мир

Британия присоединилась к кредиту Украине на 90 миллиардов евро

Великобритания присоединилась к кредиту ЕС для Украины на 90 миллиардов евро
Егор Брусенцев (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер договорился о присоединении к кредиту Евросоюза (ЕС) для Украины на общую сумму 90 миллиардов евро. Об этом сообщили в канцелярии британского премьера по итогам встречи «коалиции желающих» в Париже.

Как отмечается в заявлении, присоединение Британии повысит обороноспособность Украины, а также создаст возможности для британских оборонных компаний.

В рамках программы оборонные компании Великобритании смогут поучаствовать в тендерах на поставки, финансируемых кредитом, указано в заявлении. Сумма взноса Лондона будет равняться сумме тендеров, выигранных оборонными компаниями.

Ранее Еврокомиссия (ЕК) выделила Киеву 3,9 миллиарда евро на закупку дронов для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В январе ЕК ввела требование закупать вооружение и военную технику европейского производства в рамках кредита Украине на 90 миллиардов евро.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Каллас сделала неожиданное признание о российской рыбе
    Военкоры рассказали о вероятности одного из самых мощных ударов по Киеву
    Британия присоединилась к кредиту Украине на 90 миллиардов евро
    В США сообщили о планах Трампа поддержать законопроект Грэма об антироссийских санкциях
    Заслуженный тренер назвал глупостью продление отстранения российских баскетболистов
    Канцлер Германии призвал к переговорам по Украине
    Стало известно об отношении ВСУ к министру обороны Украины
    В Госдуме призвали снять с россиян расходы на принудительную эвакуацию машин
    Названы сроки поставки новых ракет для ПВО Украине
    Из здания больницы в Москве эвакуировали людей из-за пожара
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok