В США сообщили о планах Трампа поддержать законопроект Грэма об антироссийских санкциях

CNN: Трамп готов поддержать законопроект Грэма об антироссийских санкциях

Президент США Дональд Трамп готов поддержать законопроект недавно ушедшего из жизни сенатора Линдси Грэма (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) об антироссийских санкциях. Об этих планах сообщает CNN со ссылкой на представителя Белого дома.

Телеканал не уточняет, когда может быть принят этот законопроект.

Лидер республиканского большинства в Сенате США Джон Тьюн рассказал, что Белый дом тесно сотрудничал с Грэмом по этому вопросу. Он отметил, что для принятия законопроекта потребуется поддержка демократов и республиканцев, и выразил надежду, что верхней палате американского Конгресса удастся это сделать.

10 июля в ходе визита в Киев Грэм заявил, что согласовал с Белым домом новую версию законопроекта о санкциях против России. Предложенный еще в прошлом году законопроект предполагает пошлины против России и торгующих с ней партнеров. Прежде всего, эта мера нацелена на полное пресечение торговли нефтью и ураном.

