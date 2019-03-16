Харитонов отрекся от боя с Александром Емельяненко

Российский боец смешанного стиля (MMA) Сергей Харитонов исключил возможность проведения поединка против соотечественника Александра Емельяненко. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте.

По словам 38-летнего Харитонова, он не ведет переговоров относительно поединков в России. Боец подчеркнул, что хоть его контракт с американской организацией Bellator и позволяет ему выступать в других промоушенах, он не рассматривает другие предложения. В настоящее время Харитонов стремится к бою-реваншу с американцем Мэттом Митрионом.

15 марта агентство ТАСС сообщило о переговорах Харитонова с организаторами самарского турнира «Битва на Волге» о бое с 37-летним Емельяненко. Ранее сам Емельяненко подтвердил свое выступление под эгидой организации 10 мая.

Оба бойца обменивались нелицеприятными комментариями в социальных сетях. Также Емельяненко и Харитонов встречались на ринге — их поединок состоялся под эгидой японской организации Pride в 2006 году и закончился победой Емельяненко техническим нокаутом.

15 февраля Харитонов получил удар в пах от Митриона в начале их поединка на Bellator 215. После боя россиянин заговорил о повторном выступлении.

Харитонов одержал 28 побед и потерпел шесть поражений. Два боя с участием тяжеловеса были признаны несостоявшимися. Россиянин известен по выступлениям в Pride, Strikeforce, Bellator. В его послужном списке значатся победы над такими бойцами, как Андрей Орловский, Алистар Оверим и Рой Нельсон.

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