Харитонову предложили побить Емельяненко

Российский боец смешанного стиля (MMA) Сергей Харитонов может стать соперником для Александра Емельяненко на турнире «Битва на Волге 11». Об этом сообщает ТАСС.

Организаторы турнира предложили 38-летнему Харитонову выйти против Емельяненко 10 мая. Изначальные финансовые условия не устроили тяжеловеса. Харитонов озвучил свои пожелания. Переговоры продолжаются.

14 марта Емельяненко объявил, что выступит на турнире «Битва на Волге 11». Боец признался, что организаторы пока не подобрали ему соперника.

Бойцы обменялись нелицеприятными высказываниями в социальных сетях. Харитонов призвал вернуть Емельяненко в Чечню после того, как последний был задержан за рулем в пьяном виде в Кисловодске. Емельяненко, в свою очередь, оскорбил бойца в своем Instagram, назвав его «пидарасом».

Оба тяжеловеса уже встречались друг с другом на турнире Pride в 2006 году. Тогда Емельяненко победил Харитонова техническим нокаутом.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!