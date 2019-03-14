Александр Емельяненко назвал дату следующего боя

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко объявил дату следующего поединка. Боец выложил видео в своем Instagram-аккаунте.

37-летний боец заявил, что вернется в октагон уже 10 мая. Емельяненко анонсировал свое участие в турнире «Битва на Волге 11», который пройдет в Самаре. Соперник российского бойца пока неизвестен.

Изначально Емельяненко должен был выступить на турнире Russian Cagefighting Championship 4 мая. Однако контракт с россиянином был приостановлен в связи с его арестом в Кисловодске, и спортсмен лишился поединка. Боец был признан виновным в неповиновении полиции и провел под арестом 10 суток. Полиция задержала пьяного Емельяненко за рулем золотистого «Мерседеса» после того, как спортсмен скрылся с места ДТП. При беседе с сотрудником полиции боец вел себя грубо — кадры с задержания попали в сеть.

Последний поединок Емельяненко состоялся 18 августа 2018-го. Поединок россиянина с представителем США Тони Джонсоном прошел в рамках турнира WFCA 50 и завершился вничью. Всего на счету Емельяненко 28 побед, семь поражений и одна ничья.

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