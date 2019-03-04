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Арестованный Александр Емельяненко лишился боя

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Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко не выступит на турнире Russian Cagefighting Championship (RCC), запланированном на 4 мая. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Исполнительный директор организации Николай Клименко сообщил, что поединок с участием 37-летнего Емельяненко отменен. Контракт спортсмена с RCC на данный момент приостановлен. Россиянин должен был встретиться на RCC 6 с бразильцем Вагнером Прадо.

1 марта Емельяненко задержала полиция Кисловодска. Спортсмен скрылся с места ДТП и попал в руки правоохранительных органов в состоянии алкогольного опьянения. Боец получил 10 суток ареста за неповиновение полиции.

Емельяненко дважды принимал участие в турнирах RCC. В обоих поединках спортсмен одержал победу.

Последний поединок Емельяненко провел в августе 2018 года на турнире WFCA 50. Бой с американцем Тони Джонсоном завершился вничью. Всего в послужном списке российского тяжеловеса 28 побед, семь поражений и одна ничья.

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