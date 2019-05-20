Александр Емельяненко согласился драться против Харитонова

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко согласился на поединок против соотечественника Сергея Харитонова. Об этом сообщает «Р-Спорт».

Глава российского промоушена Fight Nights Global Камил Гаджиев подтвердил, что договорился с 37-летним Емельяненко. При этом Гаджиев подчеркнул, что ответ Харитонова ему «пока не понятен». «Вроде бы Сергей хочет, но есть много "но"», — добавил он.

По словам Гаджиева, он собирается организовать именно бой Емельяненко против Харитонова. «Для зрителей самые интересные поединки, когда в клетку выходят два антагониста, два спортсмена, у которых есть история», — убежден он.

38-летний Харитонов неоднократно публично критиковал поведение Емельяненко. На фоне ареста последнего в Кисловодске, Харитонов обратился к главе Чечни Разману Кадырову с просьбой забрать Емельяненко обратно. Последний в свою очередь резко отреагировал на высказывание Харитонова.

Оба тяжеловеса уже встречались в поединке по правилам MMA. В 2006 году Емельяненко нокаутировал Харитонова в бою под эгидой японской организации Pride.

Харитонов — действующий боец Bellator. На его счету 28 побед и шесть поражений. Два его боя (в том числе и предыдущий) были признаны несостоявшимися. Емельяненко одержал 27 побед и потерпел семь поражений.

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