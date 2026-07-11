В России высказались о контактах по Украине

Сенатор Карасин: РФ не закрывает двери для контактов и переговоров по Украине

Россия не закрывает двери для контактов и переговоров по Украине, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Об этом сенатор сообщил в разговоре с «Лентой.ру».

«Саммит НАТО явился мероприятием злобы и ненависти к России. Это удалось пробить генеральному секретарю Марку Рютте и сторонникам обострения отношений с нашей Родиной. Это зафиксировано в краткой, но понятной декларации по итогам саммита НАТО», — отметил Карасин.

Сенатор рассказал, что наступил период охлаждения в отношениях Запада с Россией по вопросу урегулирования украинского конфликта.

«Надо переждать. Во-первых, надо внимательно посмотреть, что происходит в самом украинском государстве. Во-вторых, у нас на линии фронта очевидны успехи. Мы продвигаемся вперед. Мы наносим масштабные удары по военно-техническим структурам Украины и будем продолжать это делать. Нужно терпение, наступательность и открытость для здравых контактов», — заметил политик.

Мы не закрываем двери для контактов и конкретных переговоров, нацеленных на урегулирование. Но в эти двери что-то никто не хочет входить, и партнеры, наоборот, пытаются их захлопнуть. Мы не можем и не будем это допускать. Будем стремиться к тому, чтобы диалог был предметный и результативный Григорий Карасин председатель комитета Совфеда по международным делам

Ранее вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что украинский конфликт закончится переговорами, а сроки его завершения будут зависеть от происходящего на линии боевого соприкосновения, которая сейчас «сдвигается в направлении Киева, а не наоборот».

