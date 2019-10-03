Александр Емельяненко подрался с соперником до боя

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко подрался с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым в московском кафе. Об этом сообщает газета «Известия».

По данным издания, потасовка произошла во время очной встречи двух спортсменов накануне их поединка по правилам бокса. Мероприятие организовал блогер Азамат Бостанов. Отмечается, что в ходе конфликта 40-летний Кокляев получил рассечение.

В марте у Емельяненко и Кокляева произошел конфликт в социальных сетях. Официально о поединке было объявлено только в сентябре.

Бой между тяжеловесами состоится 29 ноября на арене «ВТБ Арена Парк». Кокляев ранее не принимал участия в боях.

Емельяненко известен по выступлениям в японской организации Pride. Он — младший брат другого российского тяжеловеса Федора Емельяненко. На его счету 28 побед и 7 поражений.

Кокляев выступал в тяжелой атлетике и силовом экстриме. На его счету четыре победы в Кубке России по тяжелой атлетике.

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