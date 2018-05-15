Россиянин протащил на себе многотонный плавучий кран

Российский пауэрлифтер Михаил Кокляев протащил плавучий кран «Волгарь» грузоподъемностью 6,5 тысяч тонн. Об этом сообщается на сайте газеты «Волга».

За две минуты спортсмен сумел передвинуть судно на два метра 22 сантиметра, хотя планировал на 10 метров. Тем не менее представитель Книги рекордов России зафиксировал рекорд Кокляева — ранее никто не мог сдвинуть кран такой массы более чем на один метр.

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Кокляев — многократный участник конкурса бодибилдеров Arnold Classic, который был создан Арнольдом Шварцнеггером в 1988 году. Спортсмен являлся обладателем абсолютного рекорда страны в становой тяге.

В марте 2017 года чемпион Дальнего Востока по пауэрлифтингу и тяжелой атлетике Иван Савкин сдвинул с места портовый кран весом 312 тонн. Ему удалось переместить кран на 1,5 метра со второй попытки.

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