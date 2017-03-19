Чемпион Дальнего Востока по пауэрлифтингу сдвинул портовый кран весом 312 тонн

Чемпион Дальнего Востока по пауэрлифтингу и тяжелой атлетике Иван Савкин сдвинул с места портовый кран весом 312 тонн. Об этом в воскресенье, 19 марта, сообщает «Интерфакс».

По словам спортсмена, ему удалось переместить кран на 1,5 метра со второй попытки. Он сделал это на территории судоремонтного завода в приморском поселке Ливадия, расположенного возле Находки.

«Свое достижение я посвящаю третьей годовщине воссоединения Крыма и России», — заявил спортсмен.

21 февраля Савкин сдвинул с места электровоз весом 288 тонн. Также 32-летний пауэрлифтер сумел переместить многотонные паром, аэробус, тепловоз, зенитно-ракетный комплекс «Оса», военный тягач с прицепом, танки Т-34 и Т-54Б.

Крым вошел в состав России 18 марта 2014 года по итогам референдума, который состоялся двумя днями ранее. В Москве настаивают, что процедура присоединения полуострова соответствовала нормам международного права. Украинские власти не признают результаты голосования и считают регион оккупированной территорией.