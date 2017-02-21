Российский тяжелоатлет сдвинул с места 288-тонный электровоз

Чемпион Дальнего Востока по пауэрлифтингу и тяжелой атлетике Иван Савкин сдвинул с места электровоз весом 288 тонн. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Подвела погода, только со второй попытки отбуксировал электровоз на 1,1 метра. Дополнительную нагрузку создавала застывающая на морозе густая смазка, которой обрабатывают детали электровоза», — рассказал Савкин.

Акция прошла в железнодорожном депо приморского поселка Смоляниново (Шкотовский район). Видеозапись спортсмен намерен отправить представителям Книги рекордов Гиннесса.

Ранее 32-летний пауэрлифтер уже сдвигал с места многотонные паром, аэробус, тепловоз, зенитно-ракетный комплекс «Оса», военный тягач с прицепом, танки Т-34 и Т-54Б.