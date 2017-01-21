Иркутская спортсменка сдвинула с места два трамвайных вагона

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Иркутская спортсменка Оксана Кошелева сдвинула с места два трамвайных вагона и несколько метров протащила их по рельсам. Об этом сообщает РИА Новости.

Она впервые в мире сделала это в суровых климатических условиях — в 20-градусный мороз. По словам Кошелевой, ее мечта — сдвинуть с места самолет и океанский лайнер.

«Обычно мы тренируемся в трамвайном депо. Нас часто спрашивают, зачем вам это. Просто у меня есть цель — я хочу установить мировой рекорд и попасть в Книгу рекордов Гиннесса», — отметила спортсменка.

Мастер спорта по силовому троеборью Кошелева имеет и другие достижения. Летом 2016 года она сдвинула с места вертолет Ми-8 весом 8,6 тонны, в 2015 году — 17-тонный трамвай, годом ранее — «КамАЗ» весом 16,5 тонны.