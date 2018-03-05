Российский пауэрлифтер поднял 426-килограммовую штангу и истек кровью

Strength Tree / YouTube

Российский атлет Михаил Шивляков поднял штангу весом в 426 килограммов в рамках соревнований пауэрлифтеров на международном турнире Arnold Classic. Видео опубликовано на YouTube-канале Strenght Tree.

Когда омич поднимал штангу, у него из носа пошла кровь. Он удержал снаряд, несмотря на кровотечение. Шивляков стал бронзовым призером соревнований. Второе место занял американский атлет Брайан Шоу. Лучшим оказался исландец Хафтор Юлиус Бьернссон — многократный победитель турнира «Самый сильный человек планеты», наиболее известный ролью Григора Клигана в сериале «Игра престолов».

В 2014 году Шивляков занимал четвертое место на турнире «Самый сильный человек планеты».

Arnold Classic был впервые организован в 1988 году бывшим культуристом, многократным победителем «Мистер Олимпия» и киноактером Арнольдом Шварценеггером. Турнир ежегодно проходит в США.

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