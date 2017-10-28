Гора из «Игры престолов» рассказал о риске убийства Макгрегора в спарринге

Исполнитель роли Григора Горы Клигана в «Игре престолов» Хафтор Бьернссон рассказал о спарринг-бое с ирландским бойцом смешанного стиля (ММА) Конором Макгрегором. Слова актера приводит RT.

«Да, некоторое время назад, перед его боем с [бразильцем Жозе] Алду, у меня был с ним шуточный спарринг. Мне приходилось себя сдерживать, потому что я слишком силен для бойца его размера. Если бы дрался с ним в полную силу, я бы его просто раздавил, похоронил бы его», — заявил Бьернссон.

Бьернссон также занимается пауэрлифтингом. Спортсмен — частый обладатель призовых мест в соревнованиях за звание «Самый сильный человек планеты».

Макгрегор провел бой с бразильцем Жозе Алду Макгрегор 12 декабря 2015-го, нокаутировав того на 13-й секунде боя. Ирландец — действующий обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легкой весовой категории. Свой последний бой под эгидой организации он провел в ноябре 2016 года, победив американца Эдди Альвареса. После этого он решил взять паузу в карьере.

В августе Макгрегор провел свой первый бой по правилам бокса с непобежденным американцем Флойдом Мэйуэзером и проиграл техническим нокаутом.