Макгрегор на турнире UFC поболел за россиянина и обматерил его соперника

Видео: Lowlight TV / YouTube

Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор побывал на турнире абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 118 и болел за российского спортсмена Артема Лобова. Видео появилось в Youtube-аккаунте Lowlight TV.

Во время поединка россиянина с американцем Андре Фили ирландец прыгал вокруг октагона, а после завершения боя выкрикнул в сторону Фили слово faggot («педик»).

Лобов проиграл американцу единогласным решением судей — 30:27.

Макгрегор является чемпионом мира UFC в легком весе. В его арсенале 24 боя и 21 победа. В августе он провел поединок по правилам бокса с американским боксером Флойдом Мэйуэзером и проиграл ему техническим нокаутом.