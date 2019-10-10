Александр Емельяненко прояснил отношения с братом

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко рассказал об отношениях со старшим братом бойцом Федором Емельяненко. Интервью с тяжеловесом вышло на YouTube-канале Sport24.

«С братом Федором у меня никаких ссор не было. Я ему позвонил год назад. Спросил, если ли у него ко мне какие-то вопросы. Он сказал, что не обижается на меня», — рассказал 38-летний Емельяненко. Он подчеркнул, что Федор не перезвонил ему, несмотря на договоренность.« Думаю, он не перезвонил в связи с занятостью. Я его решил не тревожить», — добавил тяжеловес.

Конфликт между спортсменами разгорелся осенью 2017-го. Тогда Александр назвал окружение старшего брата «подхалимами» и якобы отказе Федора вступаться за него в конфликте с другим российским бойцом — Сергеем Харитоновым. В ответ на это Федор опубликовал открытое письмо, в котором назвал младшего брата Иудой.

42-летний Федор Емельяненко продолжает профессиональную карьеру. Тяжеловесу предстоит поединок против американца Квинтона Джексона на турнире Bellator в Японии 29 декабря. Александр же в ноябре проведет поединок по правилам бокса против пауэрлифтера и тяжелоатлета Михаила Кокляева.

Оба брата известны по выступлениям в японской организации Pride. После того, как компания прекратила свое существование, Федор выступал в Strikeforce, M-1, Bellator. Александр отметился поединками в M-1, ProFC, WFCA, RCC.

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