Александр Емельяненко рассказал о десятилетнем конфликте с братом

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко в интервью «Советскому спорту» рассказал о десятилетнем конфликте с братом Федором.

«По поводу Феди скажу так: у него своя жизнь, у меня — своя. Мы с ним не общаемся на протяжении десяти лет. Он сам не хочет со мной разговаривать, а я и не навязываюсь к нему», — заявил Емельяненко.

Спортсмен поделился историей конфликта с бойцом смешанных единоборств Сергеем Харитоновым. По его словам, Федор в тот момент дистанцировался от ситуации. «Мне это было неприятно. Я всегда и во всем старался вступится за брата, шел на конфликты из-за него. Но, видимо, ему стало это неинтересно», — отметил боец.

Емельяненко также выразил мнение о друзьях брата: «Никто не скажет ему правду в глаза из-за боязни потерять выгодные связи. Одни подхалимы вокруг него».

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В ноябре 2016 года 36-летний боец был освобожден из колонии, где отбывал срок за изнасилование домработницы Полины Степановой и похищение ее паспорта.

В сентябре 2017 года в первом после возвращения из колонии поединке он нокаутировал бразильского бойца Джеронимо Дос Сантоса на турнире лиги World fighting championship Akhmat (WFCA) в Москве. Спортсмен одержал 24-ю победу при семи поражениях в карьере.