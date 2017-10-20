Отсидевший Емельяненко подписал контракт и восславил «Ахмат»

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко заключил контракт с бойцовским клубом «Ахмат». Об этом в Instagram-аккаунте сообщили представители клуба.

«Мы очень рады, что нашу команду пополнил такой статусный боец, который выступал и выступает на высочайшем уровне. Мы надеемся, что впереди Александра ждут громкие победы и он будет прославлять "Ахмат" на весь мир», — заявил президент клуба и лиги World fighting championship Akhmat (WFCA) Абузайд Висмурадов.

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В сентябре 2017 года в первом после возвращения из колонии поединке 36-летний боец нокаутировал бразильца Джеронимо Дос Сантоса в стартовом раунде на турнире лиги WFCA в Москве. Спортсмен одержал 24-ю победу при семи поражениях в карьере.

В ноябре 2016 года Емельяненко был освобожден из колонии, где отбывал срок за изнасилование домработницы Полины Степановой и похищение ее паспорта.