Отсидевший Емельяненко прокомментировал нокаут 129-килограммового бразильца

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко прокомментировал победу над бразильцем Джеронимо Дос Сантосом в первом поединке после освобождения из тюрьмы. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Каждый боец хочет завершить поединок быстрее. Нокаутом или удушающий провести. Тем более мы же в тяжелом весе, тут каждый удар может стать последним. Видели, какие плюхи в меня летели. Попади Дос Сантос — и голова бы улетела вместе с его рукой», — сказал Емельяненко.

Материалы по теме Брат, два Емельяненко отсидел, вернулся в ММА и побил бразильского громилу за 36 секунд

27 сентября в Москве в поединке на турнире World fighting championship Akhmat (WFCA) Емельяненко нокаутировал 129-килограммового Дос Сантоса. В дебюте россиянин нанес сопернику несколько ударов по голове, тот упал на настил, а судья остановил бой, несмотря на протесты поднявшегося на ноги бразильца. 36-летний Емельяненко одержал 24-ю победу при семи поражениях в карьере.

Емельяненко вышел из колонии в ноябре 2016 года. Спортсмен отбывал наказание за изнасилование домработницы Полины Степановой и похищение ее паспорта. В мае 2015-го его приговорили к 4,5 годам тюрьмы, но позднее Воронежский областной суд заменил неотбытый 35-летним бойцом срок на два года исправительных работ.