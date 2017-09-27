Федор Емельяненко определился со следующим соперником

Российский боец смешанного стиля (ММА) заявил, что определился с кандидатурой своего следующего соперника. Его слова передает ТАСС.

«Я уже знаю [имя соперника], но не могу сказать. Бой, скорее всего, будет в США», — рассказал спортсмен, отметив, что организация Bellator, в которой он выступает, рассматривает возможность проведения боя-реванша с американцем Мэттом Митрионом.

В качестве потенциального соперника Емельяненко рассматривался белорус Андрей Орловский. Об этом в июле рассказал президент Bellator Скотт Кокер. При этом Емельяненко и Орловский уже встречались в 2009 году. Тогда россиянин нокаутировал бойца.

В своем последнем поединке Емельяненко был отправлен в нокаут Митрионом. Всего 40-летний спортсмен провел 41 бой, одержал 36 побед и потерпел пять поражений.