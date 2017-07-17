Емельяненко опроверг информацию о съемках в картине «Ложь Матильды»

Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко не будет сниматься в фильме «Ложь Матильды», посвященном ленте Алексея Учителя «Матильда». Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе 40-летнего спортсмена.

«В СМИ появились слухи, что Федор будет принимать участие в съемочном процессе. Эта информация ложная. С Федором никто не вел переговоров, и тем более он не давал своего согласия на участие в съемках», — рассказали в пресс-службе.

Ранее в понедельник режиссер-документалист Сергей Алиев сообщил, что Емельяненко, депутат Госдумы Виталий Милонов и митрополит Викентий снимутся в картине «Ложь Матильды».

В фильме Учителя «Матильда», которая выйдет на экраны 25 октября, рассказывается об отношениях цесаревича Николая Александровича Романова (будущего императора Николая II) и балерины Матильды Кшесинской.

Скандал вокруг фильма разгорелся в ноябре 2016 года. Тогда депутат Госдумы Наталья Поклонская несколько раз обращалась в Генпрокуратуру с просьбой проверить фильм на предмет оскорбления чувств верующих.