Челябинцы заметили Федора Емельяненко среди пассажиров городского автобуса

Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко был замечен в одном из городских автобусов Челябинска. Об этом сообщает Tofight.ru.

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В распоряжении издания оказалась фотография из общественного транспорта, которую прислал житель уральского города, чье имя не сообщается. На ней изображен человек, похожий на титулованного спортсмена. Емельяненко не афишировал своего приезда в Челябинск.

По контракту у Емельяненко осталось еще два боя в рамках американской организации Bellator. В последнем поединке 40-летний россиянин проиграл нокаутом представителю США Мэту Митриону. Бой прошел 25 июня в Нью-Йорке.

Для Емельяненко бой с американцем стал 42-м в карьере. спортсмен одержал 36 побед (11 нокаутом) и потерпел 5 поражений в боях по правилам ММА.