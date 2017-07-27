Глава Bellator назвал следующего потенциального соперника Емельяненко

Руководство Bellator рассматривает возможность проведения реванша между российским бойцом Федором Емельяненко и белорусом Андреем Орловским. Об этом ТАСС рассказал президент организации Скотт Кокер.

«Если Андрей будет свободным агентом и мы подпишем контракт с ним, то он тоже будет в списке соперников Федора», — заявил функционер.

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Орловский проиграл пять последних поединков в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), четырех из них — досрочно. Емельяненко нокаутировал белоруса 24 января 2009 года в Анахайме (штат Калифорния, США) в бою под эгидой организации Affliction.

Всего в активе 38-летнего Орловского 25 побед и 15 поражений в профессиональной карьере. 40-летний Емельяненко провел 41 бой, одержал 36 побед и потерпел пять поражений, в том числе нокаутом в последнем поединке против американца Мэтта Митриона.