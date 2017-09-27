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Брат, два

Емельяненко отсидел, вернулся в ММА и побил бразильского громилу за 36 секунд

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Александр Емельяненко во второй раз вернулся в смешанные единоборства (ММА). В 2013 году он решил уединиться в греческом монастыре, однако аскетичная жизнь ему наскучила спустя четыре месяца. А в 2015 году отправился в куда менее духовное место. Отсидев полтора года по обвинению в изнасиловании своей домработницы, боец вышел на свободу в ноябре 2016-го и начал тренироваться, чтобы побить бразильца Джеронимо Дос Сантоса. Невероятно мотивированному россиянину хватило 36 секунд, чтобы отправить 129-килограммового соперника в технический нокаут. Как Емельяненко шел к этой победе и что с ним будет дальше — в материале «Ленты.ру».

Долгий путь

За день до очного поединка Емельяненко и Дос Сантос встретились на традиционной процедуре взвешивания. Россиянин при своих внушительных 115 килограммах оказался легче своего соперника, который показал 129 килограммов. Темнокожий бразилец — настоящая гора мышц, и выглядит он действительно устрашающе. Но Александр видал и не такое.

Имя Александра Емельяненко уже давно не ассоциируется со смешанными единоборствами. В этом контексте его вспоминают разве что когда речь заходит о его брате Федоре. Сам он в последний раз выходил в октагон почти четыре года назад — в январе 2014 года его нокаутировал соотечественник Дмитрий Сосновский. Следующие полтора года куда чаще обсуждались его похождения, а наибольший резонанс вызвало нашумевшее дело об изнасиловании. Потом Емельяненко отправился в тюрьму.

Четыре года вынужденного простоя, из которых полтора он провел в колонии, безусловно, сказались: в тюрьме невозможно поддерживать физическую форму на таком уровне, чтобы сразу выйти на ринг. Хотя его промоутер, Олег Раевский, после выхода своего клиента из СИЗО в ноябре 2016-го всех убеждал в обратном: «Емельяненко в отличной форме. В колонии он только тренировался и ел».

Тогда Александр еще не знал ни имени своего соперника, ни даже возможной даты возвращения в октагон. В феврале 2017 года он сделал первый шаг — подписал контракт с World Fighting Championship Akhmat (WFCA), но до 28 июля, когда для него нашли Джеронимо, тренировался и ждал. Огромный бразилец — как раз то, чего хотел российский боец, ведь, по его словам, он не хотел драться с соотечественниками. «Бить иностранцев» — так обозначил свою цель Александр Емельяненко.

Четыре года и 30 секунд

Дос Сантосу не привыкать было драться с россиянами: недавний соперник бразильца Сергей Харитонов прикончил его уже в первом раунде. Опыт отечественного бойца должен был перенять Емельяненко. И хотя ни о каких консультациях Александра с соотечественником до поединка известно не было, вернувшийся в октагон спортсмен сразу же бросился на Джеронимо.

И бразилец простоял... 36 секунд. Неожиданный и приятный исход обеспечила мощная атака Александра в самом начале первого раунда: он нанес несколько точных ударов в голову соперника, и тот упал на настил. Судья отогнал Емельяненко, а тот не слишком сопротивлялся.

Зато о своих правах сразу же заявил Джеронимо. К чести бразильца, он практически сразу же поднялся на ноги и пошел к судье. Справедливости ради заметим, что рефери немного поторопился с решением: Дос Сантос выглядел довольно бодро и всем своим видом показывал, что готов драться дальше. Однако судьи уже все решили: Емельяненко победил техническим нокаутом в первом же раунде после своего возвращения.

«Рамзан Ахматович [Кадыров], спасибо вам за поддержку, спасибо за доверие, я вас не подведу. Еще хочу сказать маме, что я победил без травм, все хорошо, ложись спать», — заявил Александр после того, как судья поднял его руку вверх. Глава Чеченской Республики с довольным видом аплодировал российскому бойцу.

Дальше — больше?

Теперь на счету Емельяненко 24 победы и 7 поражений. Дос Сантос к своим 37 годам тоже демонстрирует весьма продуктивную карьеру: в октагон он выходил 58 раз, при этом победил в 38 случаях. Поражение от российского соперника стало для бразильца 20-м в карьере.

Накануне боя Александр заявил: «Я нахожусь в лучшей форме за всю свою карьеру в спорте. Мне придется разочаровать Джеронимо. У него не получится меня нокаутировать. Желаю ему всего хорошего». Свое слово он сдержал, более того — показал, что действительно набрал замечательные кондиции.

В одном интервью его супруга Полина Селедцова рассказала, что «Саша будет драться, пока позволяет здоровье». Эти слова она произнесла на выдохе: Полина явно не одобряет намерения мужа, однако решение его уважает.

Сказано это было около трех лет назад, и с тех пор многое случилось. Сегодня Емельяненко стремится проявить себя как боец, а не как герой криминальной хроники. По условиям контракта с WFCA, он должен провести еще два поединка. И хотя Александр выбрал организацию с репутацией, подпорченной организацией резонансных детских боев, здесь он сможет возобновить свою карьеру. Емельяненко перестанет ассоциироваться с дебошами и тюрьмой. Он снова становится спортсменом.

Евгений Бакин

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AUGUST 30: Young girls wash themselves in a river before a traditional Reed dance ceremony at the stadium at the Royal Palace on August 30, 2009, in Ludzidzini, Swaziland. About 80.000 virgins from all over the country attended this yearly event, which goes on for a week and the biggest in Swazi culture. It was founded to celebrate the beauty of Swazi women and girls. King Mswati III, and absolute monarch, was born in 1968 and he has 14 wives and many children. The king danced with his men in front of the 80.000 girls. Many of the girls hope to get noticed by the king and to be chosen as a future wife, a ticket from poverty and into a life of privilege and luxury. The country is one of the poorest in the world and it is struggling with a high prevalence of HIV-Aids and severe povertyДевы для короля
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