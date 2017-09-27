Александр Емельяненко во второй раз вернулся в смешанные единоборства (ММА). В 2013 году он решил уединиться в греческом монастыре, однако аскетичная жизнь ему наскучила спустя четыре месяца. А в 2015 году отправился в куда менее духовное место. Отсидев полтора года по обвинению в изнасиловании своей домработницы, боец вышел на свободу в ноябре 2016-го и начал тренироваться, чтобы побить бразильца Джеронимо Дос Сантоса. Невероятно мотивированному россиянину хватило 36 секунд, чтобы отправить 129-килограммового соперника в технический нокаут. Как Емельяненко шел к этой победе и что с ним будет дальше — в материале «Ленты.ру».

Долгий путь

За день до очного поединка Емельяненко и Дос Сантос встретились на традиционной процедуре взвешивания. Россиянин при своих внушительных 115 килограммах оказался легче своего соперника, который показал 129 килограммов. Темнокожий бразилец — настоящая гора мышц, и выглядит он действительно устрашающе. Но Александр видал и не такое.

Имя Александра Емельяненко уже давно не ассоциируется со смешанными единоборствами. В этом контексте его вспоминают разве что когда речь заходит о его брате Федоре. Сам он в последний раз выходил в октагон почти четыре года назад — в январе 2014 года его нокаутировал соотечественник Дмитрий Сосновский. Следующие полтора года куда чаще обсуждались его похождения, а наибольший резонанс вызвало нашумевшее дело об изнасиловании. Потом Емельяненко отправился в тюрьму.

Александр Емельяненко Фото: страница FIGHT CLUB AKHMAT во «Вконтакте»

Четыре года вынужденного простоя, из которых полтора он провел в колонии, безусловно, сказались: в тюрьме невозможно поддерживать физическую форму на таком уровне, чтобы сразу выйти на ринг. Хотя его промоутер, Олег Раевский, после выхода своего клиента из СИЗО в ноябре 2016-го всех убеждал в обратном: «Емельяненко в отличной форме. В колонии он только тренировался и ел».

Тогда Александр еще не знал ни имени своего соперника, ни даже возможной даты возвращения в октагон. В феврале 2017 года он сделал первый шаг — подписал контракт с World Fighting Championship Akhmat (WFCA), но до 28 июля, когда для него нашли Джеронимо, тренировался и ждал. Огромный бразилец — как раз то, чего хотел российский боец, ведь, по его словам, он не хотел драться с соотечественниками. «Бить иностранцев» — так обозначил свою цель Александр Емельяненко.

Четыре года и 30 секунд

Дос Сантосу не привыкать было драться с россиянами: недавний соперник бразильца Сергей Харитонов прикончил его уже в первом раунде. Опыт отечественного бойца должен был перенять Емельяненко. И хотя ни о каких консультациях Александра с соотечественником до поединка известно не было, вернувшийся в октагон спортсмен сразу же бросился на Джеронимо.

И бразилец простоял... 36 секунд. Неожиданный и приятный исход обеспечила мощная атака Александра в самом начале первого раунда: он нанес несколько точных ударов в голову соперника, и тот упал на настил. Судья отогнал Емельяненко, а тот не слишком сопротивлялся.

Зато о своих правах сразу же заявил Джеронимо. К чести бразильца, он практически сразу же поднялся на ноги и пошел к судье. Справедливости ради заметим, что рефери немного поторопился с решением: Дос Сантос выглядел довольно бодро и всем своим видом показывал, что готов драться дальше. Однако судьи уже все решили: Емельяненко победил техническим нокаутом в первом же раунде после своего возвращения.

«Рамзан Ахматович [Кадыров], спасибо вам за поддержку, спасибо за доверие, я вас не подведу. Еще хочу сказать маме, что я победил без травм, все хорошо, ложись спать», — заявил Александр после того, как судья поднял его руку вверх. Глава Чеченской Республики с довольным видом аплодировал российскому бойцу.

Дальше — больше?

Теперь на счету Емельяненко 24 победы и 7 поражений. Дос Сантос к своим 37 годам тоже демонстрирует весьма продуктивную карьеру: в октагон он выходил 58 раз, при этом победил в 38 случаях. Поражение от российского соперника стало для бразильца 20-м в карьере.

Накануне боя Александр заявил: «Я нахожусь в лучшей форме за всю свою карьеру в спорте. Мне придется разочаровать Джеронимо. У него не получится меня нокаутировать. Желаю ему всего хорошего». Свое слово он сдержал, более того — показал, что действительно набрал замечательные кондиции.

Материалы по теме Снова в клетке Досрочно освобожденный Александр Емельяненко возвращается в октагон

В одном интервью его супруга Полина Селедцова рассказала, что «Саша будет драться, пока позволяет здоровье». Эти слова она произнесла на выдохе: Полина явно не одобряет намерения мужа, однако решение его уважает.

Сказано это было около трех лет назад, и с тех пор многое случилось. Сегодня Емельяненко стремится проявить себя как боец, а не как герой криминальной хроники. По условиям контракта с WFCA, он должен провести еще два поединка. И хотя Александр выбрал организацию с репутацией, подпорченной организацией резонансных детских боев, здесь он сможет возобновить свою карьеру. Емельяненко перестанет ассоциироваться с дебошами и тюрьмой. Он снова становится спортсменом.