Снова в клетке

С ноября 2016 года, когда Александр Емельяненко вышел из колонии, велись споры о том, сможет ли он продолжить карьеру в смешанных единоборствах (ММА). Этот вопрос отпал 28 июля, когда бойцовский клуб «Ахмат» объявил о том, что спортсмен дебютирует в лиге WFCA (World fighting championship Akhmat) 27 сентября. «Лента.ру» — о приключениях Емельяненко и его перспективах в ММА.

Продуктивный бразилец

Турнир WFCA 42 пройдет в Москве. Формально главное событие вечера — поединок россиянина Михаила Малютина против Фабиано Силва де Кансейсао из Бразилии. Однако чуть ранее в октагон впервые за три года выйдет Александр Емельяненко. Отсидевший за изнасилование боец встретится с еще одним бразильцем, Джеронимо Дос Сантосом.

Пока брат Федор неоднозначно возвращался в ММА, Александр обживался на воле. В криминальных сводках он за это время не отмечался, в отличие от своего промоутера. Олег Раевский 22 июля был задержан за продажу наркотиков. У него изъяли 5,16 грамма неназванного порошкообразного наркотика.

Сейчас представитель Емельяненко решает свои проблемы, а сам спортсмен готовится к Дос Сантосу. Бразильца трудно назвать выдающимся бойцом. Однако у него колоссальный опыт. Его результат — 38 побед при 19 поражениях, то есть всего к 36 годам он провел 57 поединков — практически в два раза больше, чем Александр. Россиянин 30 раз принимал участия в боях по правилам ММА, одержал 23 победы и семь раз проиграл.

Поражением закончился и последний поединок с участием Емельяненко, против соотечественника Дмитрия Сосновского. С того момента минуло уже более трех лет, и то, что россиянин так долго не выходил в октагон, конечно, на руку Дос Сантосу. Тот свою карьеру не прерывал ни разу, а неделю назад он померился силами с Сергеем Харитоновым. И проиграл. Может, российский боец подскажет своему соотечественнику, как одолеть Джеронимо?

Джеронимо Джеронимо Дос Сантос (Мондрагон) (слева) Кадр: M-1 Global / YouTube

Бразилец вообще дерется довольно часто. Поединок с Емельяненко станет для него третьим в 2017-м, в прошлом году он выходил в октагон четыре раза. На его стороне — опыт и физическая готовность. А вот в каком состоянии Александр — большой вопрос.

Двойное возвращение

Сосновский выиграл у Емельяненко на турнире в Санкт-Петербурге в начале 2014 года техническим нокаутом. Затем последовали дело об изнасиловании домработницы Полины Степановой и похищении ее паспорта, обвинительный приговор сроком на 4,5 года, а также штраф в 50 тысяч рублей.

В колонии Емельяненко отличался примерным поведением, принимал участие в соревнованиях среди заключенных и заслужил условно-досрочное освобождение. Два года он должен провести на исправительных работах.

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Изменился ли он? Еще до заключения с ним было связано немало скандалов, часть из них — с криминальным оттенком. В результате сотрудничать с ним отказывается, к примеру, бойцовская организация М-1. Однако клуб «Ахмат» заинтересовался бойцом.

Понятно, что тренироваться каждый день в колонии невозможно. Однако боец уже восемь месяцев на свободе. И до боя еще два. За это время даже Конор Макгрегор успеет овладеть боксерскими навыками. В общем, набрать физическую форму Емельяненко наверняка сумеет. Больше беспокоит его психологическое состояние.

В 2013 году Емельяненко уже уходил из спорта, по своему желанию. Причем, как ни странно, в монастырь. Он уехал в Грецию, на священную гору Афон, где вел смиренный образ жизни, отчитываясь об этом в Facebook. Послушания Александра хватило на четыре месяца. По его словам, после разговора с греческим монахом он решил вернуться в спорт.

Александр Емельяненко Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Возвращение было триумфальным. В первом поединке он отправил в технический нокаут Бобба Саппа из США, а во втором — Жозе Родриго Гелке из Бразилии. Затем — бой с Сосновским и уголовное дело.

После оглашения решения суда о досрочном освобождении Емельяненко адвокат потерпевшей Александр Карабанов написал в своем Facebook следующее: «Я надеюсь, что он извлек правильные уроки из своей непростой ситуации, пересмотрел свои взгляды на нормы поведения в обществе. И достойно, как настоящий чемпион, встанет после нокаута. Сегодня он должен освободиться по УДО, и я желаю ему выплескивать свою невероятную мощь только на спортивном ринге, прославляя силу характера и российский спорт».

Поединок с Дос Сантосом — шанс для Емельяненко доказать, что он действительно исправился. Конечно, достичь тех высот, что покорились Федору, у него уже не получится. 2 августа он отпразднует свой 36-й день рождения. Но для бойца такой возраст совсем не критический. Его брат и в 40 лет продолжает выходить в октагон, хотя сейчас он далек от той формы, в какой был даже три-четыре года. Однако он выходит, борется, чем вдохновляет миллионы своих поклонников.

Контракт с WFCA, подписанный Александром в феврале, рассчитан на три поединка. Первая проверка — Дос Сантос. Кто следующий?