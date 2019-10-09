Федор Емельяненко узнал имя следующего соперника

Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко проведет поединок против американца Квинтона Джексона. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте промоушена Bellator, в котором выступает Емельяненко.

Бой пройдет 29 декабря в Токио. Bellator проведет совместный турнир с организацией Rizin. Как сообщалось 7 октября, этот поединок станет для Емельяненко последним на территории Японии.

На счету Джексона 38 побед и 13 поражений в боях по правилам ММА. Емельяненко одержал 38 побед и потерпел 6 поражений, еще один бой был признан несостоявшимся. Последний раз он выходил в октагон в январе и проиграл нокаутом американцу Райану Бэйдеру.

5 октября президент Bellator Скотт Кокер заявил, что до завершения карьеры 43-летнему Емельяненко осталось провести три боя, причем последний из них должен пройти в России. В июне этого года Емельяненко подписал новый контракт с промоушеном, который рассчитан на три поединка.

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