Глава Bellator рассказал о прощальном поединке Федора Емельяненко

Президент Bellator Скотт Кокер рассказал о последнем поединке российского бойца смешанного стиля (ММА) Федора Емельяненко. Его слова приводит BJPenn.com

Кокер заявил, что Емельяненко осталось провести три боя, после чего он завершит карьеру. Он отметил, что в последний раз спортсмен подерется в России. «Если люди хотят увидеть этого величайшего бойца в истории ММА, то они должны прийти на это мероприятие», — подытожил глава промоушена.

В июне этого года Емельяненко подписал новый контракт с Bellator, который рассчитан на три поединка. Сообщалось, что он может провести бой против американца Квинтона Джексона или американца Джоша Барнетта.

Емельяненко — бывший чемпион Pride в тяжелом весе. Он одержал 38 побед в MMA и потерпел шесть поражений. Россиянин известен по выступлениям в Pride, Strikeforce и M-1 Global.

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