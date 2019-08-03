Назван главный претендент на бой против Федора Емельяненко

Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко может провести бой против американца Квинтона Джексона. Об этом сообщает ТАСС.

В Bellator считают именно 41-летнего Джексона наиболее вероятным соперником россиянина. Планируется, что поединок пройдет в Японии 29 декабря.

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В июне российский боец подписал новый контракт Bellator, который рассчитан на три поединка. Также среди возможных соперников россиянина — американец Джош Барнетт.

Как и Емельяненко, Джексон принял участие в Гран-при Bellator в тяжелом весе. Боец уступил в четвертьфинале соотечественнику Чейлу Соннену. Позже сам Соннен потерпел поражение нокаутом от Емельяненко. В финальном поединке 42-летний Емельяненко уступил американцу Райану Бейдеру.

Джексон известен по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Как и Емельяненко, американец также являлся бойцом японской организации Pride. В его активе 38 побед. Американец уступал 13 раз.

Емельяненко — бывший чемпион Pride в тяжелом весе. Он одержал 38 побед в MMA и потерпел шесть поражений. Россиянин известен по выступлениям в Pride, Strikeforce и M-1 Global.

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