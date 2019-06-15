Раскрыты детали нового контракта Емельяненко с Bellator

Раскрыты детали нового контракта российского бойца смешанного стиля (ММА) Федора Емельяненко с промоушеном Bellator. Об этом сообщает Sports.ru.

Договор рассчитан на три поединка. При этом первый из них пройдет в Японии в конце 2019 года, второй — в Нью-Йорке в 2020-м. Место проведения третьего боя, а также соперники Емельяненко неизвестны.

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О том, что россиянин подписал новый контракт с Bellator, стало известно ранее 15 июня. В свою очередь, Емельяненко назвал промоушен своим домом и обрадовался тому, что соглашение было достигнуто.

В последний раз 42-летний Емельяненко участвовал в поединке в январе этого года. Россиянин уступил американцу Райану Бэйдеру в финале Гран-при Bellator среди тяжеловесов. В организации подтвердили, что положенные по контракту поединки Емельяненко уже провел.

На счету Емельяненко 38 побед и 6 поражений в боях по правилам ММА.

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