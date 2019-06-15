Обозначены сроки возвращения Емельяненко в октагон

Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко проведет один поединок до конца 2019 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу промоушена Bellator.

Ранее стало известно, что Емельяненко подписал новый контракт с организацией на несколько поединков. Один из них должен состояться в этом году. Сам боец прокомментировал заключение нового договора так: «Bellator — мой дом. Я с нетерпением жду момента, чтобы продолжить помогать организации становиться лучшим промоушеном мира».

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В последний раз 42-летний Емельяненко участвовал в поединке в январе этого года. Россиянин уступил американцу Райану Бэйдеру в финале Гран-при Bellator среди тяжеловесов. В организации подтвердили, что положенные по контракту поединки Емельяненко уже провел.

При этом руководство Bellator было готово предложить российскому бойцу «победное турне». Глава промоушена Скотт Кокер заявил, что может организовать для него по одному поединку в Японии, России и США — странах, где боец запомнился своими выступлениями.

На счету Емельяненко 38 побед и 6 поражений в боях по правилам ММА.

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