Емельяненко пошутил о планах стать президентом

Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко пошутил насчет продолжения карьеры в политике. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Планирую ли баллотироваться в президенты России, когда закончу карьеру? Владимир Владимирович [президент России Владимир Путин], похоже, хорошо себя чувствует, так что пока нет. Его только недавно выбрали, кажется, у него еще 4,5 года», — заявил спортсмен.

Емельяненко провел свой последний поединок в январе этого года. Россиянин уступил американцу Райану Бэйдеру в финале Гран-при Bellator среди тяжеловесов. На его счету 38 побед и шесть поражений.

В ходе предвыборной кампании 2018 года Емельяненко был доверенным лицом Путина. С 2007 года спортсмен является членом партии «Единая Россия».

Путин был избран президентом России на четвертый срок 18 марта 2018 года. Следующие выборы состоятся в 2024 году.

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