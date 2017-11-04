Отсидевший Емельяненко ради iPhone от Кадырова посвятил стихотворение Путину

Боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко посвятил стихотворение президенту России Владимиру Путину. Видеозапись спортсмен сделал на своей странице в Instagram.

«Мы гордимся нашим Президентом,

Мы гордимся Путиным всегда!

Он быстрее, выше всех, сильнее,

Он как путеводная звезда!

Я вперед за нашим президентом,

И в огонь, и в воду побегу,

Он помог России встать с коленей,

Вытащил он за уши страну!

С Вами я, Владимир Путин,

Ночью сплю спокойно, не страшась,

Что придут к нам завтрашние будни,

И никто не вступится за нас.

Продолжайте править нашим миром,

Для России Вы и воздух, и вода,

Знамя Вы, герой для всей России,

Мы пойдем за Вами до конца!», — сказал Емельяненко-младший.

Емельяненко в своем посте добавил хештег, предложенный главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Тот утром 4 ноября сообщил, что подарит iPhone X тому, кто прочитает лучшее стихотворение о Владимире Путине.

В октябре братья Емельяненко устроили заочную перепалку в прессе. Федор назвал Александра Иудой и рассказал о его втором тюремном сроке, а младший брат призвал Федора спуститься с небес на землю.

Предыдущий бой Емельяненко-младший боец провел 27 сентября. Тогда 36-летний боец победил бразильца Джеронимо Дос Сантоса на турнире лиги World fighting championship Akhmat (WFCA) в Москве. Этот бой стал первым для Емельяненко-младшего после освобождения из колонии в ноябре прошлого года. Он отбывал срок за изнасилование домработницы Полины Степановой и похищение ее паспорта.