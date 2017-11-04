Отсидевший Емельяненко ради iPhone от Кадырова посвятил стихотворение Путину

Боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко посвятил стихотворение президенту России Владимиру Путину. Видеозапись спортсмен сделал на своей странице в Instagram.
«Мы гордимся нашим Президентом,
Мы гордимся Путиным всегда!
Он быстрее, выше всех, сильнее,
Он как путеводная звезда!
Я вперед за нашим президентом,
И в огонь, и в воду побегу,
Он помог России встать с коленей,
Вытащил он за уши страну!
С Вами я, Владимир Путин,
Ночью сплю спокойно, не страшась,
Что придут к нам завтрашние будни,
И никто не вступится за нас.
Продолжайте править нашим миром,
Для России Вы и воздух, и вода,
Знамя Вы, герой для всей России,
Мы пойдем за Вами до конца!», — сказал Емельяненко-младший.
Емельяненко в своем посте добавил хештег, предложенный главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Тот утром 4 ноября сообщил, что подарит iPhone X тому, кто прочитает лучшее стихотворение о Владимире Путине.
В октябре братья Емельяненко устроили заочную перепалку в прессе. Федор назвал Александра Иудой и рассказал о его втором тюремном сроке, а младший брат призвал Федора спуститься с небес на землю.
Предыдущий бой Емельяненко-младший боец провел 27 сентября. Тогда 36-летний боец победил бразильца Джеронимо Дос Сантоса на турнире лиги World fighting championship Akhmat (WFCA) в Москве. Этот бой стал первым для Емельяненко-младшего после освобождения из колонии в ноябре прошлого года. Он отбывал срок за изнасилование домработницы Полины Степановой и похищение ее паспорта.