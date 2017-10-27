Александр Емельяненко призвал «дядю Федора» спуститься на землю

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко ответил на открытое письмо старшего брата, в котором тот назвал его лицемером и Иудой. Младший брат оценил человеческие качества Федора и сравнил его с героем из мультфильма «Простоквашино». Слова спортсмена приводит «Советский спорт».

«В своем письме он наконец показал всю свою сущность, все свое нутро, и все увидели, что дерьма в этом человеке больше, чем он весит. А само письмо мне напомнило мультфильм "Простоквашино". Помните персонажей оттуда? Кот помойный, пес облезлый и дядя Федор писали письмо родителям из деревни», — сказал Емельяненко.

Боец также прокомментировал замечание старшего брата, в котором тот призвал называть его Федором, а не Федей. «Ага, конечно, дядя Федор. Он слишком высокого мнения о себе, заоблачного. Пора бы ему спуститься на землю и начать ходить по ней... Обозвал меня Иудой. Если я Иуда, а он тогда кто? Иисус Христос?» — отметил Александр.

26 октября Федор Емельяненко написал открытое письмо брату, в котором назвал его Иудой и лицемером, а также рассказал о его тюремном сроке.

23 октября Александр Емельяненко сообщил, что конфликтует с братом уже 10 лет, а также назвал его близких подхалимами.