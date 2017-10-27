Бывший менеджер братьев Емельяненко прокомментировал конфликт между ними

Бывший менеджер российских бойцов смешанного стиля братьев Емельяненко Вадим Финкельштейн прокомментировал конфликт между ними. Слова промоутера приводит RT.

«Поведение Саши — позор... Он поступил невоспитанно по отношению к Феде. У меня нет слов, чтобы выразить свое возмущение. Федор прав в этой ситуации, но самое главное — я не понимаю, зачем так себя ведет его брат», — сказал Филькенштейн.

По его словам, он всегда помогал Емельяненко-младшему финансово. «Я клянусь, в жизни я ему ничего плохого не сделал. Смешно слышать бред, который он несет... Саша приходил ко мне и просил денег, а я помогал ему. Федор в своем открытом письме говорит, что Александр приходил в ресторан "Летучий голландец" и не платил. Это все было», — добавил промоутер.

26 октября было опубликовано открытое письмо Федора Емельяненко, в котором он назвал брата иудой, обвинил его во лжи и лицемерии, а также рассказал о его втором тюремном сроке.

Тремя днями ранее Александр Емельяненко рассказал о десятилетнем конфликте с братом. Он упрекнул Федора в том, что тот отказался его поддержать в конфликте с бойцом Сергеем Харитоновым и назвал близких Емельяненко-старшего подхалимами.

В ноябре 2016 года 36-летний Александр Емельяненко был освобожден из колонии, где отбывал срок за изнасилование домработницы Полины Степановой и похищение ее паспорта.