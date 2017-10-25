Назван новый соперник отсидевшего Емельяненко

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко в следующем бою встретится с американцем Вирджилом Цвикером. Об этом сообщается на странице бойцовского клуба «Ахмат» во «ВКонтакте».

Поединок пройдет 16 декабря в Грозном в рамках турнира «Всемирный бойцовский чемпионат "Ахмат" 44» (WFCA 44).

24 октября Емельяненко пожаловался на русофобию в ДНК американцев.

Предыдущий бой 36-летний спортсмен провел 27 сентября. Тогда он победил бразильца Джеронимо Дос Сантоса на турнире лиги World fighting championship Akhmat (WFCA) в Москве. Этот бой стал первым для Емельяненко-младшего после освобождения из колонии в ноябре прошлого года. Он отбывал срок за изнасилование домработницы Полины Степановой и похищение ее паспорта.

Цвикер выступал в таких лигах, как Strikeforce, KSV и Bellator. В мае 2017 года он подписал контракт с «Ахматом». В активе 35-летнего бойца 16 побед и 6 поражений.