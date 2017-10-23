Емельяненко пожаловался на русофобию в ДНК американцев

Боец смешанного стиля Александр Емельяненко в интервью «Советскому спорту» рассказал об отношении американцев к российским спортсменам.

По мнению россиянина, «у американцев чувство русофобии на уровне ДНК». «Американцы желают нам зла? Большинство — точно. Если вспомнить Джефф Монсона, который хорошо относится к нашей стране, то это — частные случаи. Если брать в целом, то американцы дышат ядом на нас», — заявил Емельяненко.

Боец также задался вопросом о причинах выступлений российских спортсменов в Европе и Америке. «В США, например, наши бойцы выступают по рабочей визе, соответственно, с боев они платят налоги в американскую казну. Но тем не менее никто не задает вопросов об этом», — отметил спортсмен.

20 октября 36-летний боец заключил контракт с бойцовским клубом «Ахмат».

В ноябре 2016 года Емельяненко освободили из колонии, где он отбывал срок за изнасилование домработницы Полины Степановой и похищение ее паспорта.

В сентябре 2017 года боец вернулся в большой спорт и победил бразильца Джеронимо Дос Сантоса на турнире лиги World fighting championship Akhmat (WFCA) в Москве.