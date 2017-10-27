Федор Емельяненко рассказал о втором тюремном сроке младшего брата

Боец смешанного стиля, президент Союза ММА России Федор Емельяненко в открытом письме рассказал о втором тюремном сроке младшего брата Александра. Текст письма приводит «Советский спорт».

«Ты ото всех скрывал, что сел в тюрьму в первый раз в 18 лет. Объясняя свои татуировки просто хобби. Но есть не один десяток фото с сокамерниками, и помещение явно не похоже на тату салон. В этот период мои близкие люди тебе очень помогали, но ты порвал с ними все отношения и облил их грязью после выхода из тюрьмы. Это свинство, плохо говорить о людях, которые тебя поддерживали», — написал Емельяненко, не уточнив, за что его брат попал в тюрьму в первый раз.

Кроме того, Емельяненко-старший рассказал о нарушениях братом режима во время подготовки к боям. «Вместо того, чтобы сбросить вес и использовать быстрые руки, ты набрал лишние килограммы... Во время подготовки я неоднократно искал тебя по барам и находил за распитием спиртных напитков. Команда просила тебя придержать вес, но вместо этого ты напил пивной живот, и результат этого все видели», — рассказал он.

В открытом письме Федор Емельяненко также назвал брата иудой и обвинил во лжи и лицемерии.

23 октября Александр Емельяненко рассказал о десятилетнем конфликте с братом. Он упрекнул Федора в том, что тот отказался его поддержать в конфликте с бойцом Александром Харитоновым и назвал близких Емельяненко-старшего подхалимами.

В ноябре 2016 года 36-летний Александр Емельяненко был освобожден из колонии, где отбывал срок за изнасилование домработницы Полины Степановой и похищение ее паспорта.