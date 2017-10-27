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«Иуда, для тебя я Федор, а не Федя»

Почему братья Емельяненко перестали общаться и возненавидели друг друга

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Федор и Александр Емельяненко
Федор и Александр Емельяненко
Фото: Дмитрий Голубович / ТАСС

Самые известные братья в мире российских смешанных единоборств, Федор и Александр Емельяненко не общаются уже десять лет. 26 октября Федор обвинил брата во лжи и опубликовал открытое письмо, в котором расставил точки над i. «Лента.ру» — о подробностях конфликта.

Открытое письмо Федора обнародовал «Советский спорт». Это случилось через несколько дней после публикации интервью с Емельяненко-младшим — одиозный боец одержал первую после освобождения из колонии победу в поединке с бразильцем Джеронимо Дос Сантосом и разоткровенничался. Он вспомнил о многом: о приходе в спорт, заре профессиональной карьеры, общем с Федором менеджере Вадиме Финкельштейне и нашумевшем поединке с хорватом Мирко Крокопом. Кроме того, Александр порассуждал о жизни в тюрьме и религии, а также прошелся по людям из окружения Последнего Императора.

Федор не любит выносить сор из избы — вот и о неладах легендарного бойца с братом знали немногие. Говорят, они не общаются уже более десятка лет. Но на этот раз вечно уравновешенный Емельяненко-старший не выдержал и разразился в адрес родственника гневной тирадой.

«Александр, отвечу тебе в первый и последний раз. Во-первых, для тебя и твоего окружения я не Федя, а Федор. А теперь самое главное из-за чего я решил делать это открытое обращение к тебе: ты назвал моих близких подхалимами. Подхалим — это ты, Иуда», — заявил Емельяненко-старший.

Чем вызвана столь острая реакция Последнего Императора?

Окружение Федора Емельяненко

Очевидно, Федора обидели слова брата о Вадиме Финкельштейне. Финкельштейн — бывший менеджер братьев Емельяненко. Они начали сотрудничать в 2003 году, когда Александр совершал первые шаги в карьере, а Федор уже установил солидный рекорд и считался состоявшимся бойцом. Они с братом вступили в созданную Вадимом команду Red Devil Fighting Team (в то время менеджер занимался энергетическим напитком Red Devil).

Вместе с Финкельштейном Последний Император не только заслужил свое гордое прозвище и одержал беспрецедентную по продолжительности серию побед, но и приобрел мировую известность. Вадим, в свою очередь, успел основать промоушен «M-1 Challenge» и Союз ММА России, заняв в нем пост вице-президента. Возглавил организацию сам Федор. Их пути разошлись в 2012 году — старший брат мирно завершил карьеру, а младший ушел из М-1 со скандалом.

Александр Емельяненко: «Я понимаю, что Финкельштейн меня использовал в своих целях. Когда Саша нужен был, он меня доставал из кармана, а когда не нужен — работал с Федей. Помню, после боя с Бобом Саппом позвали Федю на ринг, с ним выскочил Финкельштейн, бежит ко мне с криком "Саша – молодец…!" Ну, я не стал его отталкивать. Таких, как он, вокруг меня раньше много крутилось: они в лицо тебе льстят, улыбаются, а за глаза льют гадости».

Федор Емельяненко: «Критика в сторону Вадима Финкельштейна необоснованна. Вадим как никто другой очень много для тебя сделал. После запрета атлетической комиссии драться в Америке именно Вадим поддержал тебя и продолжал давать бои. Когда после некоторых инцидентов ни один промоушен не работал с тобой, именно Вадим организовал тебе поединки с Римкявичусом, Глуховым и Монсоном. Заработал ли на тебе Вадим? Скорее потерял. Он оплачивал твои сборы в Голландии и Кисловодске. Также Вадим оплачивал твое лечение».

Бой с Крокопом

В 2004 году Александр, только начавший карьеру в ММА, вышел на бой с опытным Мирко Крокопом (в тот момент на его счету уже было 15 поединков). Весь мир ждал встречи хорвата с Емельяненко-старшим, но ее пришлось отложить. Крокоп ожидаемо не оставил Александру шансов, отправив его в нокаут фирменным хайкиком уже в первом раунде.

Тогда отношения между братьями еще были нормальными. Убедиться в этом можно, посмотрев популярное на YouTube видео, где Федор под трибунами наблюдает за боем Александра.

Александр Емельяненко: «Я вообще с ним не должен был драться. Это было начало моей карьеры, не было ни опыта, ничего вообще. Организаторы хотели Мирко вывести под Федю. Начали запугивать, что если он с ним не подерется, то заберут пояс. Ну, собственно, я предложил Феде его подменить. Я прекрасно понимал, что иду на забой, мне нечего ловить против Крокопа, я не готов был драться с ним ни технически, ни физически. Я знал, что получу ногой в голову, так и произошло. Но нужно было выиграть время и помочь Феде. Так я и сделал. То, что я вам сейчас говорю, не было нигде раньше опубликовано. Федя не поблагодарил меня за то, что я тогда его реально выручил. По барабану, что родной брат отгреб от профессионала, ничего страшного».

Федор Емельяненко: Никто не вынуждал тебя выходить на бой с Крокопом. В то время я участвовал в Гран-при, и вопрос о бое с Мирко для защиты моего пояса даже не поднимался. Тогда Мирко проиграл Ренделману, и ты ухватился за эту возможность, несмотря на то, что все были категорически против по причине твоего отношения к тренировкам и твоей неопытности. И всячески тебя отговаривали тебя от этого. За это я не должен говорить спасибо. Ты упал от Мирко. И это получило особую окраску. В каждом интервью мне начали напоминать, что Крокоп нокаутировал моего брата».

Конфликт с Сергеем Харитоновым

Сергей Харитонов — российский боец ММА, долгое время тренировавшийся вместе с братьями Емельяненко. Ситуация накалилась в 2011 году, когда Харитонов раскритиковал Федора, потерпевшего три поражения подряд в боях под эгидой американской организации Strikeforce. Тогда Сергей искал встречи с Последним Императором, но нарвался лишь на его брата — Александр не полез за словом в карман, впрочем, получив соответствующую реакцию от оппонента.

Позднее Александр и Сергей встретились на ринге, первый одержал победу нокаутом. Похоже, отношения между Харитоновым и братьями Емельяненко до сих пор далеки от идеальных — после скандального боя Федора с бразильцем Фабио Мальдонадо Харитонов хоть и выразил Последнему Императору уважение, но высказал сомнение в правоте судей, отдавших победу россиянину.

Александр Емельяненко: «Я вступился в тот момент за Федю, а он повел себя странно. Зная все детали конфликта, он дистанцировался от ситуации и заявил, что разборки Харитонова и меня его не касаются. Мне это было неприятно. Я всегда и во всем старался вступаться за Федора, шел на конфликты из-за него. Но, видимо, ему стало это неинтересно».

Федор Емельяненко:: «По поводу ситуации с Сергеем Харитоновым. Я всегда мог ответить на высказывания других людей, но не считаю нужным реагировать на чьи-то выпады и давать повод для пустой болтовни. То, что Серега с нами жил и тренировался, я помню. Но тебя никто не просил ввязываться и переходить на низкую базарную брань. Не буду поддерживать тебя в этом и спасибо не скажу».

Религия

Федор погрузился в религию в 2006 году, хотя интересовался этим и раньше. Образ жизни Александра был далек от примерного — он не раз попадал в скандалы и отсидел в тюрьме за изнасилование.

Александр Емельяненко:: «Если бы каждый человек жил по тем заповедям, которые даны в Библии, мы бы жили в раю. И ничего сложного, чтобы жить по тому, что написано в Библии, нет. Но у нас христианство сводится к тому, чтобы пару раз сходить в храм, поставить свечку и уйти. Вот и все наше христианство, а по заповедям жить никто не хочет».

Федор Емельяненко:: «Как ты можешь говорить о том, что ты христианин и читаешь Библию, но при этом рассказываешь пошлые анекдоты и приписывать их мне. Не смей от моего имени говорить гадости и рассказывать пошлые истории, оскорбляющие людей».

Отношение к США

Александр обрушился с резкой критикой на выступающих в США российских бойцов. Сам он никогда не дрался за океаном, Федор с переменным успехом делает это по сей день. Последний Император принял претензию брата на свой счет.

Александр Емельяненко: «Меня интересует, почему ни у кого не возникает вопросов, из-за чего российские спортсмены едут выступать в Европу и Америку. В США, например, наши бойцы выступают по рабочей визе, соответственно, с боев они платят налоги в американскую казну. А у американцев чувство русофобии на уровне ДНК. Но тем не менее никто не задает вопросов об этом».

Федор Емельяненко: «В Америке всегда очень хорошо принимали меня и мою команду. Когда ты в единственный раз ездил в США, к тебе тоже было хорошее отношение. Но атлетическая комиссия запретила биться по известной тебе причине. Что касается заработка. Я действительно зарабатываю в Америке, но налоги с моего гонорара оплачиваются здесь, в России».

Ринат Салахетдинов

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