Емельяненко-младшего назвали лжецом и обиженной девочкой

Российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов прокомментировал конфликт между братьями Емельяненко и назвал младшего из них обиженной девочкой. Слова спортсмена приводит «Советский спорт».

«Человек неисправим. Он опасен для общества... Мои отношения с Федором испортились, наверное, благодаря Александру. Помню времена, когда мы вместе тренировались, когда у нас была одна команда. Тогда Александр сидел. Мы тренировались с Федором, который каждый день переживал из-за брата. Он делал все, чтобы Саша освободился», — сказал Харитонов.

Боец также поведал о том Емельяненко-младший мог оказаться за решеткой еще раз. «Он должен был кланяться Федору по гроб жизни, благодарить брата за то, что сейчас он на свободе. Он мог до сих пор сидеть в тюрьме. Был инцидент, когда Александр мог стать заключенным сразу же после того, как освободился первый раз. Многие люди об этом не знают», — сказал Харитонов и назвал Александра Емельяненко лжецом и подавшей голос обиженной девочкой.

26 октября было опубликовано открытое письмо Федора Емельяненко, в котором он назвал брата Иудой, а также рассказал о его втором тюремном сроке, информация о котором скрывалась.

Тремя днями ранее Александр Емельяненко сообщил, что не общается с братом 10 лет. 36-летний боец признался, что обижен на Федора за то, что тот отказался его поддержать в конфликте с Харитоновым и назвал людей из окружения Емельяненко-старшего подхалимами.

В 2015-2016 годах Емельяненко-младший находился в колонии общего режима, где отбывал срок за изнасилование домработницы Полины Степановой и похищение ее паспорта. Он вышел на свободу в ноябре 2016-го.