Федор Емельяненко продолжит карьеру

Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко не будет завершать карьеру, он подписал новый контракт с промоушеном Bellator. Об этом сообщает MMA Junkie.

Отмечается, что Емельяненко подписал договор на несколько поединков. Условия контракта пока неизвестны. Также нет информации о том, когда боец вернется в октагон.

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В последний раз 42-летний Емельяненко участвовал в поединке в январе этого года. Россиянин уступил американцу Райану Бэйдеру в финале Гран-при Bellator среди тяжеловесов. В организации подтвердили, что положенные по контракту поединки Емельяненко уже провел.

При этом руководство Bellator было готово предложить российскому бойцу «победное турне». Глава промоушена Скотт Кокер заявил, что может организовать для него по одному поединку в Японии, России и США — странах, где боец запомнился своими выступлениями.

На счету Емельяненко 38 побед и шесть поражений в боях по правилам ММА.

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