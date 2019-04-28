Федору Емельяненко предложат «победное турне»

Глава Bellator Скотт Кокер прокомментировал планы на российского бойца смешанного стиля (MMA) Федора Емельяненко. Его слова передает BJ Penn.

«Пока с Федором ничего не обсуждали. Он сейчас в Москве, но в скором времени мы пообщаемся в Чикаго. Я спрошу его о планах на будущее. Если у него остается желание продолжать, то мы предложим ему что-то вроде турне. Провести по одному поединку в Японии, США и России. Своего рода "победный тур"», — заявил Кокер. При этом функционер допускает, что 42-летний Емельяненко откажется от этой идеи.

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Кокер также готов организовать поединок между россиянином и бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) американцем Джошем Барнеттом. Последний принял решение возобновить карьеру в MMA и присоединился к промоушену в апреле 2019-го.

Емельяненко провел свой последний поединок в январе. Россиянин уступил американцу Райану Бэйдеру в финале Гран-при Bellator среди тяжеловесов. На своем пути к бою Последний Император победил ветеранов UFC американцев Фрэнка Мира и Чейла Соннена.

Емельяненко известен по выступлениям в японском Pride и американском Strikeforce. На его счету 38 побед и шесть поражений.

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