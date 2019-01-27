Бывший чемпион UFC высмеял Емельяненко за «хрустальную бороду»

Бывший чемпион UFC, белорус Андрей Орловский в Instagram-аккаунте прокомментировал поражение россиянина Федора Емельяненко от американца Райана Бэйдера в финале Гран-при Bellator в тяжелом весе.

«Ау, где вы эксперты? Че, у Емели борода хрустальная, а? Как так?» — написал Орловский, опубликовав видео нокаута на 35-й секунде. Пост был адресован людям, которые отрицали, что у Емельяненко проблемы с умением держать удар.

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Поединок против Бэйдера состоялся в ночь на 27 января в США. Американец нокаутировал соперника и победил в финале Гран-при. Тренер Емельяненко после боя заявил, что спортсмен был готов лишь на 66 процентов. Также Питер Тайссе предположил, что после этого его подопечный завершит карьеру: у него есть проблемы с коленом и плечом.

Теперь в профессиональной карьере Емельяненко 38 побед и шесть поражений.

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