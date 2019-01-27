Тактаров указал на проблемы со здоровьем Емельяненко после нокаута от американца

Бывший российский боец смешанного стиля (ММА) Олег Тактаров признался, что соотечественник Федор Емельяненко не был похож на себя в проигранном бою с американцем Райаном Бейдером в финале Гран-при тяжеловесов Bellator. Его слова приводит «Чемпионат.com».

По мнению Тактарова, Емельяненко будто находился не в октагоне, а на происходящее там практически не реагировал. «Емельяненко показали в тот момент, когда ему бинтовали руки: больно было смотреть и осознавать, что он вынужден сейчас идти и драться», — поделился боец.

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Тактаров также выразил уверенность в том, что у Емельяненко перед поединком были проблемы со здоровьем. «Федору будто бы влили снотворное», — заметил спортсмен. Также он задался вопросом: почему россиянин вышел на бой в таком состоянии, а не взял паузу? Тактаров объяснил это тем, что Емельяненко — представитель «старой школы»: он пообещал выйти на бой и сделал это.

Поединок состоялся в ночь на 27 января в Инглвуде, штат Калифорния. Бейдер нокаутировал Емельяненко на 35-й секунде первого раунда. После окончания боя американец назвал соперника величайшим бойцом в истории.

За поединок против Бейдера Емельяненко получит 300 тысяч долларов. Американцу заплатят 150 тысяч, также он получит бонус за победу.

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