Обнародован гонорар Емельяненко за чемпионский бой

Стала известна сумма гарантированных выплат российскому бойцу смешанного стиля (MMA) Федору Емельяненко и американцу Райану Бэйдеру за участие в финале Гран-при тяжеловесов Bellator. Об этом сообщает MMA Fighting.

42-летний Емельяненко гарантированно получит 300 тысяч долларов без бонуса за победу. Его соперник заработает 150 тысяч долларов также без бонуса.

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Емельяненко победил двух американских бойцов на пути к финалу турнира. Сперва россиянин в первом раунде нокаутировал Фрэнка Мира. В полуфинале Гран-при Емельнянко также завершил бой в первой пятиминутке, на этот раз превзойдя Чейла Соннена.

35-летний Бэйдер является действующим чемпионом Bellator в полутяжелом весе. В полуфинале Гран-при он победил соотечественника Мэтта Митриона.

Бой между Бэйдером и Емельяненко пройдет в Инглвуде, штат Калифорния, 26 января. По московскому времени Bellator 214 состоится в ночь на 27 января.

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