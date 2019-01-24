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Емельяненко впервые высказался о поведении Нурмагомедова

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Федор Емельяненко

Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко впервые прокомментировал поведение соотечественника Хабиба Нурмагомедова после титульного поединка Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) против ирландца Конора Макгрегора. Его слова приводит Sport24.

42-летний спортсмен признался, что поведение Нурмагомедова произвело на него тяжелое впечатление. «Возможно, это был эмоциональный всплеск на все то, что произошло до поединка. Но я думаю, что профессионал должен оставаться профессионалом и не давать волю эмоциям», — заключил Емельяненко.

Журналисты и раньше пытались узнать точку зрения бойца на поступок Нурмагомедова. Однако на пресс-конференции накануне боя с американцем Чейлом Сонненом Емельяненко признался, что не смотрел поединок. Он подчеркнул, что у него не было времени на просмотр UFC 229 из-за подготовки к собственному выступлению. Емельяненко одолел Соннена в полуфинале Гран-при Bellator среди тяжеловесов 14 октября 2018-го.

7 октября Нурмагомедов защитил чемпионский титул, победив Макгрегора в четвертом раунде на UFC 229. После поединка Нурмагомедов перелез через клетку и ввязался в драку с тренером ирландца по джиу-джитсу Диллоном Дэнисом. В октагоне в это время вспыхнула потасовка с участием секундантов россиянина и Макгрегора. Из-за участия в беспорядках Нурмагомедов и Макгрегор получили дисквалификации на неопределенный срок.

Емельяненко предстоит бой за титул чемпиона Bellator в тяжелом весе. Соперник россиянина — американец Райан Бэйдер. Бой пройдет в Лас-Вегасе 26 января.

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