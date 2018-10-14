Емельяненко нокаутировал американца в первом раунде

Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко победил американца Чейла Соннена техническим нокаутом в полуфинале гран-при тяжеловесов Bellator. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Бой прошел в Нью-Йорке. Емельяненко хватило одного раунда, чтобы одержать победу. Судья остановил поединок, когда россиянин нанес несколько ударов по пассивно защищавшемуся Соннену.

В другом полуфинале гран-при победу над Мэттом Митрионом праздновал Райан Бэйдер. Бой прошел в ночь на 13 октября.

В четвертьфинале турнира тяжеловесов Емельяненко оказался сильнее американца Фрэнка Мира. Российский боец одержал победу нокаутом. Соннен в свою очередь выиграл у соотечественника Квинтона Джексона.

В активе 42-летнего Емельяненко 38 побед и пять поражений. Россиянин был чемпионом японской организации Pride с 2003 по 2007 год в тяжелой весовой категории.

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