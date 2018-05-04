Будущий соперник Емельяненко рассказал о подставных боях россиянина

Американский боец смешанного стиля (MMA) Чел Соннен считает, что бои Федора Емельяненко под эгидой японской компании Pride были постановками. Слова американца передает Allboxing.ru.

«Я не отрицаю, что у Федора (Емельяненко — прим. «Ленты.ру») есть навыки, я не отрицаю, что он большой, мощный и все такое. Я вообще не обсуждаю его навыки. Я просто говорю вам, что его очень трудно изучить, потому что его бои в Японии были подставными. Его оппоненту говорили, когда нужно упасть», — заявил Соннен.

По его словам, россиянин и другие бойцы, такие как Мирко Крокоп и Вандерлей Сильва, не догадывались, что их бои были подставными.

«Поэтому, когда парень падал, Крокоп, Вандерлей, Федор действительно думали, что они выиграли. Вскоре они поверили, что способны побеждать 20 противников друг за другом», — добавил американец.

Соннен встретится с Емельяненко в полуфинале Гран-при турнира Bellator. 29 апреля в четвертьфинале россиянин победил Фрэнка Мира. Емельяненко отправил американца в нокаут на 48-й секунде.

Соннен выходил в октагон 45 раз, одержав 30 побед и потерпев 15 поражений. В активе россиянина 37 побед и 5 поражений. Под эгидой Pride Емельяненко провел 15 поединков, один бой признан несостоявшимся.

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